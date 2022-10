Messico | attacco armato in un bar | almeno 12 morti

Agenzia ANSA

Almeno 12 persone sono rimaste uccise in un attacco armato all'interno di un bar a Irapuato, nello stato di Guanajuato, nel Messico centrale. Lo riferisce il governo municipale. In un comunicato, le autorità locali hanno confermato la morte di 12 persone e tre feriti. Intorno alle 20:00 di ieri un gruppo di persone armate è entrato nel bar.