LIVE Paolini-Blinkova 2-6 6-3 2-6 | Finale WTA Cluj-Napoca in DIRETTA | l’azzurra si arrende Primo titolo in carriera per la russa

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:24 Termina qui la nostratestuale delladitra. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata. 18:23 Molto solida la prestazione della, che ha confermato quanto mostrato sin dalle qualificazioni. Gran servizio, 5 ACE e l’80% di punti vinti quando ha messo la prima palla. Amaro in bocca per Jasmine, che dopo aver vinto il secondo set sembrava potesse prendere il sopravvento sull’avversaria. 18:21 Match che è girato dopo i primi tre turni di battuta del terzo set della moscovita, capace di risalire in tutte le occasioni da 15-30. Da domani...