Lazio-Udinese 0-0 | reti bianche all’Olimpico | le pagelle e il tabellino dell’incontro

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Appena finita, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A: leed il. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si è appena conclusa la sfida traed, valida per la decima giornata di Serie A. Le due squadre si sono divise la posta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.