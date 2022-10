Inaccettabile Renzi pugnala l' ex amico Nardella | sconcerto Pd | lo fa cadere?

(Di domenica 16 ottobre 2022) La faida tra Pd e Terzo polo travolge anche Dario, sindaco dem di Firenze. Arlo niente meno che Matteo, leader di Italia Viva, suo predecessore a Palazzo Vecchio nonché "padrino politico" ed (ex?). Colpo di scena a sinistra, con i democratici spiazzati dall'uscita dell'ex premier: "A Firenze negli ultimi tre mesi c'è stata un'esplosione di multe, più 620 per cento, che non ha alcuna ragione legata alla sicurezza stradale, ma semplicemente al bisogno di fare cassa - ha tuonato il leader di Rignano sull'Arno -. L'idea di una pubblica amministrazione borbonica che fa cassa con i problemi dei cittadini è. Non si può governare con un atteggiamento in cui il cittadino, specie in un momento di crisi come questo, fa da bancomat alla Città". "I soldi, circa ...

... ' L'idea di una pubblica amministrazione borbonica che fa cassa coi problemi dei cittadini è. - ha attaccato l'operato di Palazzo Vecchio- Non si può governare con un ......dei cittadini è. Non si può governare con un atteggiamento in cui il cittadino, specie in un momento di crisi come questo, fa da bancomat alla Città". Parole e musica di Matteo, ..."L'idea di una pubblica amministrazione borbonica che fa cassa coi problemi dei cittadini è inaccettabile. Non si può governare con un atteggiamento in ...Il senatore di Italia Viva attacca il sindaco di Firenze Nardella per le troppe contravvenzioni, a suo dire fatte anche se si supera di un solo km il limite di velocità ...