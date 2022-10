Centauro si schianta durante un motoraduno 15 giorni fa anche il fratello era morto in un incidente

(Di domenica 16 ottobre 2022) Si chiamava Ivan Spanu, aveva 47 anni ed era di Cabras il motociclista che questo pomeriggio Perde il controllo della sua moto, una Kawasaki, e sicontro il guardrail morendo sul colpo. Stava partecipando a un. E’ successo in Sardegna sulla strada provinciale che costeggia il sito nuragico di Barumini. La vittima, il 47 enne Ivan Spanu, di Cabras, aveva perduto due settimane fa il fratelli Nicola,mentre si trovava a bordo di un’auto che è andata arsi contro un albero sulla strada per Torre Grande. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

