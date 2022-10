Carlo e Camilla non possono abitare a Buckingham Palace | il motivo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ree la reginanon vivranno aper un almeno i prossimi cinque anni. Il palazzo di rappresentanza della monarchia inglese non è mai piaciuto molto a nessuno dei sovrani che ci hanno abitato. Anche la regina Elisabetta preferiva risiedere altrove, ma non è comunque questa la ragione per cui la nuova coppia se ne terrà alla larga. Troppo freddo, troppo dispersivo, infestato dai topi: sono solo alcune delle lamentele che i re e le regine hanno rivolto anel corso della sua storia. Ma renon ci dovrà, almeno per un periodo stimato di circa 5 anni. AnsaIl nuovo sovrano, salito al trono lo scorso 8 settembre, in seguito alla morte della regina Elisabetta, dovrà attendere il completamento della ...

Col tempo il ricordo del popolo dello scandalo si è affievolito , così come l'amore per la figura di Diana, e nel corso degli anni è aumentata l'indifferenza nei confronti della coppia. ...Harry e Meghan e il retroscena sul docufilm Netflix: 'Si sono contraddetti più volte, registi confusi'e il cambio di titolo Anche lo stesso re, nel suo discorso di insediamento, ... Camilla, primo impegno ufficiale da regina senza Carlo III: uscita solitaria in blu navy Da quando Carlo è diventato re, sua moglie Camilla ha acquisito il titolo di regina consorte. Una prassi voluta esplicitamente dalla regina Elisabetta in occasione del Giubileo di Platino.Un Re, senza un Palazzo. Re Carlo III, per i prossimi cinque anni, non potrà trasferirsi a Buckingham Palace dove sono in corso lavori di ristrutturazione, decisamente impegnativi, da ...