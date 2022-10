Basket | Serie A1 2022 2023 | Trento sbanca Varese all’over time

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) La Dolomiti Energiaconquista il campo dell’Openjobmetisnella terza giornata del campionato diA1di. Finisce 91-94 per la formazione ospite, che si prende la posta in palio dopo un overdeciso da una tripla di Grazulis a due secondi dal termine. Rammarico per i padroni di casa, in vantaggio per quasi tutta la partita ma incapaci di chiuderla anticipatamente in loro favore. Per i trentini i migliori realizzatori sono Spagnolo, Flaccadori ed Atkins (18 punti). Bene anche Lockett (11 punti). Dall’altra parte non bastano le ottima prestazioni di Caruso (20 punti) e Brown (19 punti) e le performance consistenti di Ross (14 punti), Johnson (12 punti) e Reyes (11 punti). Di seguito il recap completo della gara. RIVIVI LA DIRETTA ...