Torino - Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nel secondo anticipo della decima giornata,si sfidano per il derby della Mole numero 205. Dopo i primi 9 turni di Serie A , i granata e i bianconeri si trovano separati in ...

Nel secondo anticipo della decima giornata,si sfidano per il derby della Mole numero 205. Dopo i primi 9 turni di Serie A , i granata e i bianconeri si trovano separati in classifica da soli due punti. La, all'...DIRETTA: L'ARBITRO In attesa della diretta diè molto interessante affrontare il discorso degli arbitri. Il fischietto principale sarà Maurizio Mariani con guardalinee Giovanni ...Nel secondo anticipo della decima giornata, Torino e Juventus si sfidano per il derby della Mole numero 205. Dopo i primi 9 turni di Serie A, i granata e i bianconeri si trovano separati ...Le parole di Davide Nicola, allenatore della Salernitana, in vista della gara di campionato contro l'Inter, in conferenza stampa ...