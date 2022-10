Spalletti | «Il Napoli può giocare meglio di così Se non lo pensassimo ci sentiremmo appagati»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ilpuòdi quanto già non faccia? Per Lucianosì, è indubbio. Perché anche contro l’Ajax la squadra ha commesso degli errori e perché se la squadra non pensasse che c’è ancora da migliorare, si sentirebbe appagata. Queste le parole del tecnico delnella conferenza stampa della vigilia di-Bologna. «Si puòdi? Sì, perché delle cose le abbiamo sbagliate anche contro l’Ajax. Poi se si pensa che non si possavuol dire che siamo travolti dall’euforia, che abbiamo raggiunto il massimo. Abbiamo ottenuto grandi risultati, ma in campionato siamo tutte lì a pochi punti, per cui è la classifica a tenerci con i piedi per terra e poi il ...