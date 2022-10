Senato | Fdi | “Da De Luca accuse gravissime contro l’elezione di La Russa”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sonole dichiarazioni del presidente De, per il qualea presidente deldi Ignazio Lasarebbe avvenuta comprando voti in cambio di incarichi di governo. Quanto detto, peraltro, è ancora più grave alla luce delle inquietanti minacce di cui proprio il presidente delè stato oggetto nella notte”. Così, in una nota, ilre di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania. “Piuttosto che esprimere solidarietà e censurare quanto accaduto, Degetta fango, mesta nel torbido lanciandoche meriterebbero una denuncia. Proprio lui pontifica su una politica senza moralità, dimenticando che in Campania le ...