Napoli-Bologna | Spalletti ha lanciato un messaggio ai giocatori

...40 Empoli - Monza 1 a 2,55 Atalanta - Sassuolo 1 a 1,67 Tottenham - Everton 1 a 1,47 Con 5 euro se ne vincono 280,86 Ecco invece le scelte di Federico per la domenica:X a 6,00 ...L'ipotesi della Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede il coinvolgimento di dieci citta' italiane e dei rispettivi stadi: Milano, Roma,, Bari, Palermo, Cagliari, Genova,, Firenze e ...Luciano Spalletti ha lanciato un messaggio ai giocatori del Napoli in vista della sfida contro il Bologna al Maradona ...Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Luciano Spalletti e della partita di domani tra Napoli e Bologna, entrambe sue ex squadre. Le sue parole: “ ...