Calciomercato.com

Lo ha detto il vicepresidente della Juventus, Pavel, prima del derby contro il Torino: '... Abbiamo perso le ultime due partite e questo lanon lo può accettare, dobbiamo reagire tutti ...Arrivabene e©LaPresseCome ogni giorno, abbiamo sottoposto un sondaggio ai follower di ... Abbiamo chiesto quale dovrebbe essere la decisione dellanel caso in cui stasera dovesse arrivare ... Juve, Nedved: 'Situazione complicata, dobbiamo reagire subito. Esonero di Allegri Agnelli è stato chiaro...' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Due sconfitte nelle ultime due partite per la Juventus tra campionato e Champions League. Il periodo non è dei migliori perciò iul club ha deciso di andare in ritiro per preparare al meglio il derby d ...