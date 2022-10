Incidente mortale ad Acilia | la vittima è Gabriele Regini | aveva da poco compiuto 21 anni

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si chiamavail ragazzo di soli 21, peraltro compiuti da, morto stamattina all’alba ad. Fatale per lui l’impatto contro un muro in Via di Saponara intorno alle 6.00. Inutili purtroppo i soccorsi con il giovane che è decedutodopo l’arrivo in Ospedale. La dinamica Gli accertamenti in merito all’accaduto proseguono tuttora. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che il 21enne abbia perso improvvisamente il controllo dell’auto su cui viaggiava, una Renault Modus, finendo prima contro il mura di cinta di un’abitazione poi nel canale di scolo che costeggia la strada. Chi era ladell’in Via di Saponaraa settembre...

Un'altra tragedia della strada a Roma. A perdere la vita un ragazzo di appena 21 anni. L'si è consumato all'alba di sabato a Ostia Antica. Sono le sei del mattino quando il 21enne, al volante di una Renault Modus, percorre via di Saponara, diretto a casa. Il ragazzo ...Perché il terzonel giro di un anno non può più essere solo "fatalità" di Tommaso Maresca 'L'investimento resta l'unica dinamica potenzialmente fatale nel motociclismo odierno, con ...Si chiamava Gabriele Regini il ragazzo di soli 21 anni, peraltro compiuti da poco, morto stamattina all’alba ad Acilia. Fatale per lui l’impatto contro un muro in Via di Saponara intorno alle 6.00. In ...Il giovane era al volante di una Renault Modus quando in via di Saponara ha perso il controllo della vettura in un canale di scolo ...