Comitato di Boccaleone | fiaccolata lungo il quartiere per dire no al treno per Orio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 ottobre 2022) Bergamo. Unaper continuare a far sentire la propria voce. Questo quanto andato in scena venerdì pomeriggio: una manifestazione pacifica voluta e organizzata daldidiche si è snodatale vie delcittadino con lo scopo di tenere viva l’attenzione su un tema, quello delper, su cui la posizione dei cittadini è da sempre molto chiara. Partiti alle 17.45 dal sagrato della chiesa, il corteo ha portato in strada la sua causa, quella sposata più di un anno fa, al grido: “Alla luce del sole.per, no sottopassi ma giardini pensili”. A questo primo appuntamento, ne seguirà un altro, fissato per il 22 ottobre, in cui il...