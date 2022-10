Atalanta Sassuolo 1-1 LIVE | fine primo tempo con il pareggio di Pasalic

(Di sabato 15 ottobre 2022) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium si affrontanonel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiMOVIOLA E’ COMINCIATA3? OCCASIONE. Cross di Muriel dalla sinistra colpo di testa di, ma la difesa intercetta. 7?PERICOLOSO. Kryriakopoulos ha la meglio di Soppy, ma la sua conclusione finisce a lato. 13? L’continua a spingere sulle fasce. 14? OCCASIONE. Palla di Lookman per ...

Le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 1 - 2) : Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic; Muriel, Lookman. Allenatore : Gasperini. Episodio da moviola in Atalanta-Sassuolo, Frattesi su Lookman: Gasperini protesta per un rigore, non sembra esserci ...Alle 20.45 scendono in campo Atalanta e Sassuolo. Di seguito le formazioni ufficiali del match. ATALANTA: Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic; ...