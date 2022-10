WWE | Annunciato un Fatal-4 Way match per decretare il prossimo sfidante di GUNTHER questa notte a SmackDown

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La WWE sta cercando di preparare i propri fan alPPV, quello che si terrà in terra araba, ovvero Crown Jewel. Extreme Rules è passato agli archivi e quindi ora c’è bisogno di creare nuovie preparare nuovi sfidanti per gli attuali campioni: sappiamo già che Roman Reigns difenderà il WWE Undisputed Universal Championship contro Logan Paul, ma chi proverà l’assalto all’Intercontinental Championship di? La risposta la scopriremo. L’annuncio Proprio in queste ore la WWE haun-4 Wayperilcontendente al titolo die i nomi sono di primissimo piano: Sheamus, Ricochet, Karrion Kross ...

