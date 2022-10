Meloni si scaglia contro Berlusconi | Nei suoi appunti mancava un punto | che non sono ricattabile

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Alla domanda del cronista di La7, in collegamento con il Tg di Enrico Mentana , che le ha chiesto come considerasse la lista di aggettivi che Silvioha appuntato su un foglio durante l'...

Giorgianon è "ricattabile": così la leader di Fratelli d'Italia ha risposto a Berlusconi e alla lista di aggettivi scritti dal presidente di FI. Argomenti trattatisicontro Berlusconi: 'Nei suoi appunti mancava un punto: che non sono ricattabile' Le reazioni alle parole di GiorgiaGiuseppe Conte (M5S) Carlo Calenda (Azione) Arturo Scotto (..."Giorgiaè..." La rabbia di Berlusconi in un biglietto segreto I partiti dell'opposizione ... Tutti i nomi dalla Giustizia al Tesoro Intercettato da LaPresse, sicontro il nuovo ...Giorgia Meloni non è “ricattabile”: così la leader di Fratelli d’Italia ha risposto a Berlusconi e alla lista di aggettivi scritti dal presidente di FI.Meloni si scaglia duramente contro Berlusconi dopo la notizia della foto dei suoi appunti in cui la definisce prepotente e arrogante: “Manca un ...