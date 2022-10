Meloni | “FdI ha votato Fontana convintamente Saprà ricoprire questo ruolo con equilibrio”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo presidente della Camera dei deputati, Lorenzo” lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. “FdI lo hae siamo certi checosì prestigioso con senso delle Istituzioni,e imparzialità. Gli italiani ci chiedono risposte immediate e non perdere tempo. E la votazione di oggi, dopo quella di ieri in Senato, conferma che vogliamo lavorare in questa direzione”. Prima dell’elezione dell’esponente leghista, laha scambiato alcune battute a Montecitorio commentando le polemiche dell’opposizione supro Putin e omofobo? ”L’opposizione fa l’opposizione”, ...