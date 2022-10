Lorenzo Fontana presidente della Camera con 222 voti | “Occorre recuperare un po’ di orgoglio italiano” Il Pd | “Sfregio” Spunta l’ipotesi Zan vicepresidente La Russa | “Berlusconi deve dire che quegli appunti su Meloni sono un fake”

RaiNews

e Ignazio la Russa: chi sono i nuovi Presidenti di Camera e Senato Ignazio La Russa, esponente di spicco FdI, è il nuovo Presidente del Senato mentre il leghistaè ...'Facciamo gli auguri a, auguri di buon lavoro nel rappresentare un'istituzione importante per il Paese. Per quanto riguarda il merito, noi avevamo proposto De Raho perché abbiamo un quadro valoriale ... Chi è Lorenzo Fontana Secondo quanto appreso dall'agenzia Dire, infatti, nelle 11 schede nulle per Fontana non era riportato il nome del candidato leghista Lorenzo, poi nominato, ma quello di un altro esponente del ...Lorenzo Fontana, deputato della Lega, eletto presidente della Camera con 222 voti. Dopo gli scrutini di ieri arriva dunque la votazione ...