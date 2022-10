L' occasione globale di Giorgia Meloni

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti può essere favorito dal nuovo governo che nascerà a Roma. La crisi del mondo conservatore rappresenta uno dei fenomeni più problematici della storia politica occidentale degli ultimi anni. I teatri in cui è andata in scena sono diversi. Nell’elenco figurano ovviamente gli Stati Uniti, dove l’ascesa di Donald Trump ha consegnato la ribalta politica a una figura a lungo estranea a quel milieu, eppure abilissima a individuarne e sfruttarne le tensioni latenti. Non manca la Germania, dove Angela Merkel ha spostato i cristiano democratici verso posizioni sempre più indistinguibili da quelle dei social-democratici, aprendo così praterie a destra dove si sono radicate formazioni massimaliste come Alternative für Deutschland. In Francia il gollismo è stato in parte cannibalizzato dal macronismo, e in parte si è invece dissolto in rivoli lepenisti e ...