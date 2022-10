(Di venerdì 14 ottobre 2022) L'estrema destra arriva, non si fa scrupoli e a sinistra? Adesso il Pd prova ad, dopo la rissa tra le opposizioni andata in scena ieri al Senato e la corsa in ordine sparso oggi alla Camera ...

Globalist.it

L'estrema destra arriva, non si fa scrupoli e a sinistra Adesso il Pd prova ad accelerare, dopo la rissa tra le opposizioni andata in scena ieri al Senato e la corsa in ordine sparso oggi alla Camera ...... che non è "più a destra" del Ku Klux Clan (che è sempre stato il nerbo dei democratici... i figli e i nipoti degli emigrati sono ovunque ostili all'di nuove ondate di popoli che ... L’arrivo di reazionari come La Russa e Fontana preoccupa il Pd: accelerare la ‘fase costituente’ Ci sarà una nuova direzione del partito, per fissare le tappe del "congresso costituente" che a questo punto diventa sempre più urgente.3 di 2.479 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui Il nuovo numero in edicola e online da domenica 2 ...