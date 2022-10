Imparziali ma non neutrali I presidenti delle camere visti da Lippolis

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il punto fondamentale è uno: non confondere il ruolo istituzionale con quello politico. Da cui consegue che idi Camera e Senato dovranno svolgere le loro funzioni in modo imparziale, sì, ma intendiamoci: “Imparziale non significa neutrale”, sottolinea con Formiche.net il prof. Vincenzo, costituzionalista ed esperto di regolamenti parlamentari, a poche ore dall’elezione della seconda e terza carica dello Stato, rispettivamente Ignazio La Russa presidente del Senato e Lorenzo Fontana presidente della Camera dei deputati. Professore, partiamo dall’inizio: quali sono le funzioni deid’assemblea? Intanto loro saranno i primi ad essere consultati dal Presidente della Repubblica, come rappresentantirispettive assemblee, nelle procedure per la formazione del futuro governo. Il Capo dello ...