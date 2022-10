Gf Vip 7 | Elenoire Ferruzzi dimentica Luca Salatino e si dichiara attratta da un altro Vippone | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sembra ormai lontano il momento in cuiavevato il suo interesse nei confronti di. Anche se inizialmente la donna pensava di poter essere ricambiata, dopo il confronto la fidanzata del romano, Soraia Ceruti,ha fatto un passo indietro. Ma ad avere messo i puntini sulle “i” è stato anche e soprattutto il diretto interessato.infatti ha spiegato, più volte, che l’interesse non era corrisposto e che per lui il loro rapporto si basava solamente sull’amicizia. Da quel momento la stessaha così capito che avrebbe dovuto fare necessariamente un passo indietro. Detto fatto. Tra i due infatti oggi c’è solamente una bella amicizia e la stessa donna ieri, durante la puntata in onda, ha espresso il suo ...