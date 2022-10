Cresce l’attesa per il debutto di Move City Sport

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 ottobre 2022) , il primo evento italiano per operatori (B2B) espositivo e culturale dedicato alloper il benessere, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità. La manifestazione, promossa dall’associazione impiantiivi (Ais), è in programma alla Fiera di Bergamo il 18 e 19 ottobre 2022 ed è organizzata da Promoberg in collaborazione con FiereCom & Events, il gruppo editoriale Paysage (Rivista Topscape) e MG Global Services Limited, con il patrocinio di Coni, Anci,e Salute, e le maggiori Federazioni e Associazioniive. Al polo fieristico di via Lunga losarà declinato nella sua accezione più ampia, chiamando a raccolta oltre agli operatori anche le istituzioni, gli enti di ricerca e il mondo delle professioni coinvolte nello strategico sviluppo del settore che riafferma quanto ...