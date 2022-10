Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 13 ottobre 2022

Ecco a seguire iauditel della prima serata di ieri.Grande Fratello Vip 7, ottava puntata #ImmaTataranni2 chiude con il 24,1% e 4.4 milioni. Ha permesso a stelle del teatro e del cinema ...DayTime Pomeriggio, idel 13 ottobre 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Il paradiso delle signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. ...Niente da fare per Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello VIP 7. Questa edizione del reality, come dimostrano anche gli ascolti del 13 ottobre 2022, non convince. E il cast che sulla carta prome ...Niente da fare per Pio e Amedeo: il loro Emigratis cala ancora negli ascolti. Ecco i dati auditel del 12 ottobre 2022 Come sono andati gli ascolti nella serata del 12 ottobre 2022 Lo scopriamo con i ...