“Zelensky scenda a patti con Putin” Sondaggio a sorpresa sull’Ucraina

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo una prima fase del conflitto, in cui la stragrande maggioranza degli italiani sedeva a fianco di Kiev e del governo; ad otto mesi dall’inizio del conflitto, la situazione pare essersi ribaltata. Secondo ilofferto da Nando Pagnoncelli, per la trasmissione televisiva Di Martedì, almeno il 60 per cento dei cittadini vorrebbe che l’Ucraina intavolasse una trattativa di pace con la Russia. Solo il 27 per cento degli intervistati riterrebbe che Roma debba continuare a sostenere la resistenza, come ha fatto il governo Draghi e come farà – presumibilmente – l’esecutivo Meloni: piena appartenenza all’alleanza atlantica, sanzioni coordinate con Bruxelles e costante invio di mezzi militari. Il dato è impressionante, considerando il modo in cui la guerra venne presentata a fine febbraio. Si parlava di scontro tra Asia ed Europa, di ritorno ...