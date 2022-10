Trovato morto a 36 anni nella sua auto | è giallo sul decesso di Simone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) È statosuaad Anagni. Un 36enne di Velletri è statocadaveresuaparcheggiata in via Anticolana, a pochi metri dal casellostradale. Sono stati alcuni residenti a dare l’allarme alle forze dell’ordine quando hanno notato l’ferma lungo la strada. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo oltre che accertare la morte del 36enne non hanno potuto fare altro. Ma i Carabinieri hanno aperto un fascicolo di indagine intanto per dare un nome all’uomo, identificato presto comeMonteferri, poi per accertare le cause della morte. Su quest’ultimo punto sarà l’esameptico, disposto dal sostituto procuratore di turno, a dare risposte. Le ...

Orizzonte Scuola

Un uomo di 60 anni è statonel pomeriggio di ieri a Roma, all'interno del furgone dove viveva. Sulla salma è stato disposto l'esame autoptico. Dramma della solitudine nel quartiere Don Bosco di Roma , dove ieri ...Eugenio è statointorno alle 17:30 circa. Il cadavere era in stato di decomposizione. Stando alle prime informazioni emerse sarebbeper cause naturali, forse un malore, almeno tre ... Insegnante non si presenta a scuola: trovato morto in casa. Aveva 54 anni CADONEGHE - Sarà eseguita domani pomeriggio l'autopsia sul corpo di Vlad Andrei Lacatus, il 18enne di origine romena morto martedì mattina a causa di un malore che lo ha ...SEZZE – I Carabinieri di Sezze hanno fermato per un controllo un giovane di 26 anni che passeggiava per le vie del centro intorno alle 20 con una birra in mano. Il giovane però sarebbe dovuto essere n ...