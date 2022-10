Pneumatici - Freddo | cosa fare?

...inverno. Hankook dunque non ha perso tempo e, dopo il suo pneumatico estivo fatto apposta per auto elettriche, ora lancia la sua novità per i mesi più impegnativi dell'anno per gli: ......riguardano infatti la pioggia e il. 'Ho visto che la Michelin ha portato delle gomme nuove , dovremo capire come funzionano'. In virtù delle peculiarità del circuito australiano, i...Estive, invernali oppure All Season Ogni tipologia di coperture ha i suoi pro e i suoi contro: ecco quali sono ...La sfida di uno pneumatico invernale come lo iON Winter appositamente per vetture EV è sicuramente impegnativa: alte prestazioni, elevata capacità di carico, poca resistenza al rotolamento. Ecco come ...