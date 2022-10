Perché Sonia Bruganelli risulta antipatica? “Legame con Bonolis e GF Vip” | Signorini interviene | lei replica

(Di giovedì 13 ottobre 2022)come Alberto Sordi? Paragone azzardato ma sarebbe così secondo un lettore del settimanale Chi, il signor Roberto, il quale ha voluto scrivere direttamente al direttore Alfonsoper esprimere il suo parere in merito., il parere del lettore e ladiDopo aver parlato di Alberto Sordi e della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

... ma con la sua acconciatura Anni 80, gli abiti sgargianti e i jet privati usati anche per andare in toilette, è più vera di tanti altri" cito Sordi " lei èBruganelli e noi non siamo un ...Anche, diciamocelo chiaramente, il cinema d'essay è morto e dubito che si possa tornare a ... Michela Bruni , Giorgia Trasselli , Adrien Liss , Gabriele Silvestrini , Ladislao Liverani ,... Sonia Bruganelli antipatica, non le perdonano il legame con il potente Bonolis: arriva la replica