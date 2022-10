Napoli-Ajax 4-2 | pagelle Osimhen che regala il rigore a Kvara è la foto che lo spogliatoio è cambiato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ladi4-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. E’ un Napule così bello ed essenziale, senza barocchismi soverchi, che stasera, Ilaria, per evitare di sognare troppo, forse è utile essere un po’ pedanti e segnalare talune pinzillacchere. Nel caso del giovane Meret, al solito bravo a respingere in un paio di occasioni, ci sono due lievi titubanze: un’uscita facile in cui ha preferito affidarsi ai pugni chiusi e una mancata uscita, invece, su un pallone protetto dal capitano – 6 Sul primo gol dell’avrebbe potuto stare un po’ più fuori dai pali e forse lo avremmo evitato. Sono quei particolari da sistemare di cui parla Spalletti e di cui ieri ha detto anche Raspadori. Ilè così bello che viene voglia di vedere quanto possa esserlo ancora di più nella ...

