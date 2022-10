Liverpool | Klopp torna a vincere in trasferta | “Dopo una birra sarò già ubriaco”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ilto ainbattendo i Rangers per 1-7 in Champions League. I Reds interrompono così un digiuno di vittorie lontano da Anfield che durava addirittura dal 17 maggio scorso, quando arrivò il successo contro il Southampton. Per questo, nella conferenza stampail match contro gli scozzesi, con la consueta ironia Jurgenha spiegato: “Di solitole partite ci beviamo unama questa volta credo cheunagià”. Una vittoria larga che serve anche a dare morale alin vista del prossimo impegno di Premier League, in casa contro il Manchester City. SportFace.

Calcio in Pillole

