Juventus | la crisi sul campo innesca quella sul bilancio | si teme la falla economica

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Launanell’anno che, secondo i piani, avrebbe dovuto essere quello giusto per il risanamento. Nelle idee del club, secondo Tuttosport, la stagione sportiva 2023/24 sarebbe dovuta servire per abbattere il rosso da 254 milioni di euro dell’ultimo. Ladi risultati però rende lo scenario quantomeno da rivalutare: larischia di non superare la fase a gironi di Champions League e soprattutto, dopo nove giornate, è distante sette punti dal quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima edizione della rassegna europea. La mancata qualificazione agli ottavi quest’anno costerebbe circa 25 milioni in mancati guadagni. Inoltre il mancato posizionamento tra le prime quattro, porterebbe a quantificare anche i guadagni ...

