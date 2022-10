Fiorentina Hearts 1-0 LIVE | palo clamoroso di Mandragora

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Al Franchi, il match valido per la 4ª giornata di C.League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Conference League 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Via alla partita al Franchi! 1?dell’con la gran conclusione di Humphrys che centra il legno. 2? Reazione viola, colpo di testa di Kouamè e gran risposta di Gordon. 5? GOL! Gran testata di Jovic che raccoglie il cross di Biraghi e porta avanti i viola. 8?diche calcia col mancino a botta sicura, ...

... stanbul Baakehir (7) - RFS (2) ,(4) -(3) L' stanbul Baakehir sarà confermato nelle prime due posizioni con una vittoria se l'perderà. 27/10 :- stanbul Baakehir ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Conference 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 4ª giornata della Conference League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Bebek. L'EPISODIO CHIAVE DEL ..6' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! HA SEGNATO LUKA JOVIC DI TESTA! 5' - Per adesso il numero 12 esce sulle sue gambe. 4' - Gioco fermo per un problema occorso ad ...3' - Kouame! La risposta della Fiorentina! Incornata dell'attaccante ivoriano su cross di Biraghi su punizione, Gordon salva sulla linea! 2' - Partenza al brivido dunque ...