Dall' annullamento dei lineamenti alla durata | scopri tutti le falsità sull' acido jaluronico

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'è il filler per eccellenza, spiega il chirurgo estetico Dario Tartaglini, è un gel biocompatibile e bioassorbibile che usato per correggere le rughe o per enfattizzare alcune zone, labbra, zigomi, mento.amoi falsi miti su questo prodotto: a partire'alternazione dei. Non è vero. Così come non è vero che dura solo poche settimane, dipendeo stile di vita e'individuo.