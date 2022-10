Calcio | Europa League | Lazio-Sturm Graz 1-0 alla fine del primo tempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sullonel match valido per la 4/a giornata del gruppo F di, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A decidere sin qui la partita il gol di Immobile al 45' su rigore. Nel recupero espulso Lazzari per doppia ammonizione e biancocelesti in dieci uomini.

Pareggio per 1 - 1 tra Betis Siviglia e Roma nel match valido per la quarta giornata del gruppo C diLeague, disputato allo stadio 'Benito Villamarín' di Siviglia. Al vantaggio dei padroni di casa con Canales al 34', replica Belotti al 53'. In classifica gli spagnoli guidano con 10 punti, 6 in ...Una buona Roma pareggia sul difficile campo del Betis Siviglia e raggiunge momentaneamente in classifica il Ludogorets (alle 21 in campo contro l'HJK Helsinki) al 2° posto nel gruppo C diLeague. Sblocca Canales poco dopo la mezz'ora con un sinistro da fuori su cui c'è la deviazione decisiva di Ibanez. Nel recupero del primo tempo Belotti segna di testa, ma è in fuorigioco: gol ...Si è concluso da pochi minuti il primo tempo di Lazio-Sturm Graz, gara valida per i gironi di Europa League. All'Olimpico, la prima frazione si è chiusa sull'1-0 per ...Un calcio di rigore di Immobile al termine della prima frazione regala alla Lazio il vantaggio sullo Sturm Graz. Vantaggio che però nella ripresa dovrà essere difeso in dieci uomini ...