Amazon | c’è l’accordo | gli stipendi aumentano | ecco quanto guadagnano ora i dipendenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In un periodo di crisi economica e anche occupazionale ci sono anche aziende chegliè tra quelle aziende che non solo ha previsto salari più cospicui, per quando ha introdotto anche una serie di benefit per i suoi. Si tratta di un accordo arrivato nei giorni scorsi tra i sindacati – Filt, Gigl, Fit, Cisl e Uiltrasporti – eper un aumento dio, dei buoni pasto e anche buoni acquisto, per i lavoratori dell’azienda. La soddisfazione dei sindacati per il risultato raggiunto Soddisfatti i sindacati hanno commentato il risultato raggiunto evidenziando: “L’importante risultato raggiunto in una fase congiunturale critica per lavoratori e lavoratrici”. Anche l’azienda, dal canto suo, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento dovuto ai ...