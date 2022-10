AEW | Un buonissimo show non basta | calano gli ascolti di Dynamite

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La scorsa notte è andata in onda su TBS la puntata settimanale di AEWloche presentava diversi incontri interessanti, ha fatto registrare una media di 983.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.32. Sotto il milione Scendono così i dati deglidelloche tornano a far registrare un dato sotto il milione di spettatori, seppur non di molto. Losi è classificato al quarto posto della classifica dei 150via cavo della serata. AEWlast night on TBS (8-10pm):983,000 viewersP18-49 rating: 0.32#4 cable original in P18-49 pic.twitter.com/4eiI4jmmSc— Brandon Thurston (@BrandonThurston) October 13, 2022