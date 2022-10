6 concerti di Tony Hadley in Italia nel 2022 | da Torino e Milano a Bologna | biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) 40 anni di carriera e alcuni appuntamenti dal vivo nel nostro Paese. Idiinnelsaranno 6 in tutto e coinvolgeranno alcune delle principali località della penisola. Si parte dail 22 novembre per un live al Teatro Colosseo. Si prosegue il 23 novembre a, per un concerto presso TAM Teatro Arcimboldi. Il 24 novembresarà dal vivo al Teatro Comunale di Ferrara e il 26 novembre sarà a Firenze per una serata al Tuscany Hall. Idiinproseguiranno il 27 novembre a Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L’ultima tappa della tranchena della ...