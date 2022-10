Ultime Notizie – Champions | Napoli-Ajax 4-2 | azzurri agli ottavi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilbatte 4-2 l’nel match valido per la quarta giornata del Gruppo A diLeague. Il successo consentedi Spalletti di salire a 12 punti e di conquistare la qualificazionedi finale con 2 giornate d’anticipo. LA PARTITA – Ilparte col piede sull’acceleratore e sfonda subito. Zielinski ispira, Lozano colpisce: 1-0 al 4? e strada in discesa per gli. L’reagisce e si rende pericolosa al 9?. Meret è bravo a respingere sulla conclusione di Bergwijn, poi Berghius non trova la porta. Al 13? gli ospiti sprecano una chance colossale con Kudus, che sba solo davanti a Meret. L’errore costa carissimo e ilal 16? ...

Il Sole 24 ORE

Nelleore la famiglia ha comunicato la bella notizia direttamente alla redazione del noto ...abitazione di Presicce - Acquarica lo scorso 19 settembre e da quel giorno si erano avute sue...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ... Ultime notizie. Centrodestra, salta il vertice a tre. Si tratta a oltranza su Senato e ministri PERUGIA - Per l’Umbria non cambiano gli hub dove trovare i vaccini anti Omicron Nelle ultime settimane sono state distribuite 132.480 dosi Pfizer (Comirnaty) e 25.200 Moderna (Spikevax). Le ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...