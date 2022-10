Travolta e uccisa dal suo fuoristrada 69enne nel chietino

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Chieti -dal suo vecchioche si è improvvisamente sfrenato: l'incidente mortale è avvenuto intorno alle nove ad Altino (Chieti) dove è deceduta Maria Tamburrino, 69 anni, residente in località Briccioli Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Lanciano sembra che la vittima, in pensione da un paio di anni, fosse in procinto di andare a raccogliere le olive con altri familiari, ma dimenticando qualcosa è tornata indietro ed ha fermato l'auto davanti casa. Passando dietro il mezzo questo si è sfrenato e la donna è stata. Sul posto anche i soccorritori del 118, anche con l'elicottero, che inutilmente hanno provato a rianimarla. leggi tutto

