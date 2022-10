LA NAZIONE

I carabinieri hanno denunciato il presunto autore. Il comitato di San Jacopino: 'Venerdì sera assemblea sulla ...Poi finisce come in Afghanistan:un clic si è girata pagina, nessuno si è chiesto perché, cosa ... È banalizzante credere che è pace quando non si. Noi non pensiamo alla resa dell'ucraina ma ... Spara con la fionda e danneggia un furgone: preso il "cecchino", ha quasi 80 anni Due ventenni e un minorenne denunciati dalla Polizia. La bravata a bordo dell'auto del padre di uno dei tre. Le vittime - finite al pronto soccorso - hanno preso la targa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...