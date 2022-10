Silvio Berlusconi torna al Senato e c' è già la prima gaffe

Virgilio Notizie

Il leader di forza Italiasi è recato oggi in Senato per le operazioni di registrazione da senatore. Ad accogliere il Cav, Annamaria Bernini, capogruppo azzurro a palazzo Madama. Il leader di Forza Italia ...Nell'agosto 2007 tornò a fare notizia dopo per aver ospitato l'allora premiernella sua villa di Porto Rotondo per una festa, per l'occasione sfoggiò un look anni '80. Nel 2003 c'è ... Chi è Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi: dal Milan alla Camera dei Deputati (Adnkronos) – Il leader di forza Italia Silvio Berlusconi si è recato oggi in Senato per le operazioni di registrazione da senatore. Ad accogliere il Cav, Annamaria Bernini, capogruppo azzurro a palaz ...A 9 anni dalla decadenza da senatore per l’effetto della legge Severino, Silvio Berlusconi rientra a Palazzo Madama per effettuare la registrazione come senatore della XIX legislatura. Ad attenderlo a ...