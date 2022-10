Raimondo Todaro | questa volta l’ha fatta grossa | “L’ha illusa” | crisi di pianto inconsolabile VIDEO

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Durante il daytime di Amici22 andato in onda martedì 11 ottobre,ha causato una grandein una sua ballerina(WittyTV)Il professore di latino-americano, dopo molti anni a fianco di Milly Carlucci a Ballando con le stelle è passato a Canale5, a fianco di Maria de Filippi. Qui ha cambiato completamente ruolo: non è più il professionista che deve insegnare a ballare a un personaggio famoso, ma è un coach che accompagna i propri ragazzi durante il loro percorso scolastico. Nel corso del daytime andato in onda martedì 11 ottobre,ha però dovuto affrontare un momento molto difficile. Una sua alunna, infatti, è crollata in unincontrollabile eproprio a causa di una ...

Amici 22 di Maria De Filippi vede Asia in sfida contro Claudia Bentrovato: al via il confronto tra Alessandra Celentano eProsegue il rinnovato appuntamento TV di Amici 2022 (Amici 22) di Maria De Filippi , con il daytime pomeridiano del 12 ottobre 2022, che su Canale 5 mostra il nuovo e acceso ...In quell'occasione la conduttrice ed il suo maestrorientrarono in gara con un ripescaggio alla settima puntata riuscendo ad aggiudicarsi il quarto posto. Si vedrà più avanti, quindi, ...Tre sfide, una richiesta di sostituzione e gare di canto e ballo nella quinta puntata di Amici, attesa dai fan anche per i verdetti dei professori ...Primi spoiler sulla puntata di Amici che andrà in onda il 16 ottobre: fra sfide ed esami ci sarà il confronto Asia-Claudial ...