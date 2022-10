Mercato – L’Atalanta sogna un ritorno di Gosens | nodo ingaggio

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)spera di riabbracciare Robinneldi gennaio Nell’undici titolare che questa sera scenderà in campo contro il Barcellona – con buone probabilità – non ci sarà ancora una volta, l’esterno tedesco arrivato dala gennaio di quest’anno non è mai entrato negli schemi di Simone Inzaghi tanto che in estate era stato ad un passo dall’addio. Ora, secondo quanto riportato da calcio.com, si fa strada l’ipotesi di un clamorosoin quel di Bergamo. “Molti bergamaschi lono, altri lo sperano: undia gennaio alè più di una suggestione. Difficile, certo, non tanto per la permanenza del tedesco all’Inter (solo tre volte ...