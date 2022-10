Macron a Putin | ' Fermi la guerra e torni al tavolo del negoziato'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'ora dei negoziati e non l'ora delle capitolazioni. Il presidente francese, Emmanuel, ha lanciato un appello stasera al presidente russo, Vladimir, a "tornare aldel". "...

22.20fermi guerra e negoziare "deve fermare questa guerra, rispettare l'integrità territoriale dell' Ucraina e tornare al tavolo del negoziato". E' l'appello del presidente francese ...... non risolve la crisi in Ucraina 20:56: parlerò conogni volta che sarà necessario,, Kiev e Mosca negozieranno ma sarà inverno con guerra 20:23deve fermare guerra e ...«Vladimir Putin deve fermare questa guerra in Ucraina e rispettare l'integrità territoriale dell'Ucraina e tornare al tavolo dei negoziati». Così il presidente francese Emmanuel Macron a France 2.Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lanciato un appello al presidente russo, Vladimir Putin, a «tornare al tavolo del negoziato» ...