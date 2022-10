Lutto nel cinema | è morta all’improvviso | era la più amata di tutte | fan sconvolti

Agenzia ANSA

mondo del cinema. È scomparsa a 96 anni a Los Angeles, Angela Lansbury. Nata in Gran Bretagna era diventata popolarissima per aver interpretato dal 1984 al 1996 il personaggio della ...... giorni di sgomento, di sofferenza, di, lo schiudersi del sole sul mare ci indica la rotta. L'Adriatico, all'alba, appare come la porta da cui il sole entragiorno. Ringrazio il comandante ... Lutto nel mondo della politica sarda, morto Giampiero Pinna Grave lutto nel settore del cinema e tv per la morte improvvisa di una delle attrici più amate di sempre. La notizia ha sconvolto i fan.In queste ore si è spenta una delle protagoniste delle serie televisive più famose al mondo: ci ha lasciato a 96 anni.