L’economia britannica è ancora in guai seri

...del Tesoro sull'impatto del "mini" bilancio sull'...del Tesoro sull'impatto del "mini" bilancio sull'. Nei ...10 miliardi di sterline in piu' in pagamenti di interessi'anno ...In un momento storicamente turbolento per le finanze mondiali,inglese appare in uno stato di impasse per via del contrapporsi delle politiche monetarie restrittive della BoE ai piani espansivi del nuovo governo. I timori degli agenti di mercato legati ...