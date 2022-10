Lazio Sturm Graz probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gara valida per la quarta giornata di ritorno della UEFA Europa League del girone F. Situazione affollata nel gruppo, tutte e quattro le squadre sono infatti ferme a quattro punti. Può succedere di tutto. I biancocelesti non devono assolutamente sbagliare l’impegno casalingo.si giocherà giovedì 13 ottobre alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Come arrivano le squadre? Momento di forma strepitoso per la. La squadra di Sarri sta giocando un ottimo calcio, tanto da vincere 4-0 contro la Fiorentina nell’ultimo turno di Serie A. La mano dell’ex Napoli si sta facendo vedere, trascinati da un Milinkovic-Savic formato top player. Come se non bastasse, i biancocelesti sono la prima squadra nella storia del nostro campionato a vincere tre gare di file per 4-0. Un dato che conferma il ...