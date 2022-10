Iva Zanicchi | ' Ho pianto per due notti | dopo la polemica a Ballando con le stelle ho pensato di abbandonare il programma'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ivacontinua a parlare di quanto accaduto lo scorso sabato acon le. A Storie Italiane ha spiegato di essere stata molto provata da quanto successo, non solo per la ...

continua a parlare di quanto accaduto lo scorso sabato a Ballando con le stelle . A Storie Italiane ha spiegato di essere stata molto provata da quanto successo, non solo per la ...Se il caso- Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle aveva destato scalpore, anche il Grande Fratello Vip può vantare il suo ' parolaccia - gate '. Protagoniste dell'acceso alterco sono state ..."Con quale politico italiano farei un duetto Canterei volentieri con Giorgia Meloni. Lei ora ha tanto da fare, ma è una donna spiritosa, carina e simpatica. L'ho incontrata un paio di volte al Gran ...Iva Zanicchi continua a parlare di quanto accaduto lo scorso sabato a Ballando con le stelle. A Storie Italiane ha spiegato di essere stata molto provata da quanto successo, non solo per ...