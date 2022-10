Il marito di Giaele De Donà paparazzato in compagnia di una donna famosa

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dalle parole ai fatti per poi passare dall’amore libero, lo stesso che viene acclamato daDeall’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 e che, pare, continui a mettere in pratica anche il. Parliamo di Bradford Beck che sarebbe statoindi unamoltoin un locale in centro a Milano. I due sono apparsi molto complici, affiatati e fin troppo vicini, tanto da indurre il direttore Alfonso Signorini all’immancabile gossippata. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Bradford Beck mette in pratica l’amore libero E dopo aver professato, in molteplici occasioni, l’amore libero ecco giungere una notizia scoppiettante suldiDe ...